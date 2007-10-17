Неизвестные подожгли автомобиль депутата Киевсовета

Вчера в 16.30 в центре Киева двое неизвестных пытались сжечь автомобиль, который принадлежит одному из депутатов Киевсовета.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУМВД Украины в городе Киеве, инцидент произошел у дома №13 по ул. Старонаводницкой (Печерский район города).

Как отметили в ЦОС, в указанное время к автомобилю «Мерседес S-450» подъехали на мотоцикле двое мужчин в шлемах, облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Огнем повреждены моторный отсек автомобиля, переднее колесо и частично задний бампер. После совершения преступления неизвестные исчезли с места события.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела (умышленное повреждение имущества граждан).

Что касается владельца автомобиля, имя которого в милиции не называют, то он во время своего общения со стражами порядка сказал, что не знает, кто и почему сделал это.

Следствием рассматриваются все версии. Милиция обращается ко всем, кто был свидетелями этого инцидента, звонить по телефону в Печерский райотдел милиции г. Киева.

В то же время, как стало известно УНИАН от информированных источников, это транспортное средство принадлежит депутату Киевсовета Александру РЫБАКУ, который является сыном вице-премьер-министра Украины Владимира РЫБАКА.