Шуфрич заверяет, что завалы в Днепропетровске разберут за трое суток

14:27, 17 октября 2007
Общество
672 0

Имущество пострадавших надежно охраняется

Нестор Шуфрич общается с потерпевшими от взрыва бытового газа в штабе по ликвидации последствий аварии. Днепропетровск, 16 октябряМинистр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заверяет, что разбор завалов на разрушенном в результате взрыва газа жилом доме в Днепропетровске будет завершен через трое суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня во время заседания Государственной комиссии по вопросам техно-экологической безопасности с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По словам Н.ШУФРИЧА, сейчас на разрушенном объекте работают 300 специалистов, 7 групп кинологов, альпинисты, 40 единиц техники.

Министр отметил, что имущество пострадавших жителей дома надежно охраняется.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter