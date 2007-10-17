Шуфрич заверяет, что завалы в Днепропетровске разберут за трое суток

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ заверяет, что разбор завалов на разрушенном в результате взрыва газа жилом доме в Днепропетровске будет завершен через трое суток.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня во время заседания Государственной комиссии по вопросам техно-экологической безопасности с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По словам Н.ШУФРИЧА, сейчас на разрушенном объекте работают 300 специалистов, 7 групп кинологов, альпинисты, 40 единиц техники.

Министр отметил, что имущество пострадавших жителей дома надежно охраняется.