В Украину идут дожди

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность, на крайней западе днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах кое-где порывы 19-24 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на побережье морей до 10°; днем 14-19° тепла, в южной части местами 20-22°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 19 октября переменная облачность, в западных областях дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°, в Карпатах ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

В северных и центральных (кроме Днепропетровской) областях днем небольшой дождь, ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14°.

На остальной территории без осадков, ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°, в Крыму и в южных областях 17-22°.

20 октября ожидается переменная облачность, на западе дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

В северных и центральных областях умеренные дожди; ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с; температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

На остальной территории кратковременные дожди, отдельные грозы. Температура ночью 6-11°, днем 13-18°.

21 октября в южной части умеренные дожди, в восточных и в северных областях без существенных осадков. Температура в южной части и восточных областях ночью 3-9°, на побережье морей до 12° тепла, днем 13-18°, в Крыму до 20°. На остальной территории ночью 0-6° тепла, на западе до 2° мороза, днем 7-13° тепла, в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

22 октября ожидаются небольшие дожди, в центральных областях, в Закарпатье и Прикарпатье умеренные дожди (на западе местами с мокрым снегом).

Температура в южной части и восточных областях ночью 3-9°, на побережье морей до 12° тепла, днем 13-18°, в Крыму до 20°; на остальной территории ночью 0-6° тепла, на западе до 2° мороза, днем 7-13° тепла.

В Киеве и области 18 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 16-18°, по области ночью 1-6° тепла, днем 14-19°.

19 октября переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 19 октября 9-14°.

20 октября в Киеве и области ожидаются умеренные дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°.

21 октября без существенных осадков. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла.

22 октября в Киеве и области ожидается небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.