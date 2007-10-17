За освобождение арестованого руководства Днепрогаза предлагали $2 миллиона

2 млн. долларов США предлагали за освобождение под залог трех задержанных руководителей “Днепрогаза” по уголовному делу, возбужденному по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Днепропетровске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Днепропетровске во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил прокурор области Владимир ШУБА.

Прокурор не уточнил, кто именно предлагал эти средства.

По словам В.ШУБЫ, в ходе следствия установлено, что предприятие «Днепрогаз» не имело разрешения на использование газораспределительных сетей. Аналогичная ситуация, по словам прокурора, также сложилась в Донецке, Харькове и Кировограде.

В.ШУБА сообщил, что сейчас прокуратура наложила арест на имущество ОАО «Днепрогаз» на сумму около 9 млн. грн. По словам прокурора, правоохранительными органами в Киеве изъят реестр акционеров ОАО «Днепрогаз».

Как сообщил на заседании государственной комиссии ее председатель вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, на данный момент задержан генеральный директор ОАО «Днепрогаз» Игорь ИВАНКОВ, его первый заместитель Максим СОРОКИН и главный инженер предприятия Сергей БАЧУРИН.