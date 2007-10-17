ГПУ назвала имя третьего задержанного по делу о взрыве в Днепропетровске

Третьим задержанным в уголовном деле, которое было возбуждено в связи со взрывом бытового газа в доме № 127 по ул. Мандриковской в Днепропетровске, является генеральный директор ОАО "Днепрогаз".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По информации пресс-службы, гендиректор был задержан 16 октября по подозрению в совершении преступления, повлекшего гибель людей. Сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия, связанные с установлением обстоятельств, которые привели к трагедии.

Как известно, руководителем ОАО "Днепрогаз" является Игорь ИВАНКОВ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в 10-этажном доме. Погибли 17 человек. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.

Был задержан главный инженер «Днепрогаза» и его первый заместитель по подозрению в служебной халатности.

Кабинет министров поручил Министерству юстиции подготовить иск от имени правительства к ОАО «Днепрогаз» о полном возмещении вреда, нанесенного в результате взрыва. Прокуратура описала часть имущества «Днепрогаза» на сумму 8 млн. грн.

17 октября председатель Совета директоров ДК "Газ Украины" НАК "Нефтегаз Украины" Сергей ЗУБОВ, который входит в состав Государственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Днепропетровске сообщил, что комиссия приняла решение временно восстановить в должности руководителя по газоснабжению и газификации «Днепрогаз» Александра ЧЕРНИКОВА. По его информации, А.ЧЕРНИКОВ возглавлял "Днепрогаз" с 1992 года, но был освобожден при смене акционеров в апреле 2007 года.