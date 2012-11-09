Участники Оранжевой революции будут праздновать годовщину Майдана

Инициатива КУПР пока не нашла поддержки у других оппозиционеров. В частности, представители объединенной оппозиции объяснили, что больше думают о продолжении акции протеста возле Центризбиркома, а члены Всеукраинского объединения «Свобода» заявили, что вообще не намерены праздновать годовщину Майдана, сообщает «Коммерсант-Украина».

Согласно заявке, празднование годовщины «Оранжевой революции» 22 ноября будет продолжаться целый день — с утра и до полуночи. Как известно, массовые акции протеста, получившие название «оранжевой революции», начались на майдане Незалежности 22 ноября 2004 года сразу после завершения второго тура президентских выборов, по результатам которого первое место занял Виктор Янукович. По мнению участников акций, эти результаты были фальсифицированы. «Оранжевая революция» привела к проведению третьего тура президентских выборов, в котором победил Виктор Ющенко. Одним из первых указов господина Ющенко стало объявление 22 ноября праздником — Днем свободы, однако позже соответствующий указ был отменен президентом Виктором Януковичем.