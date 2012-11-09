«Натюрморт с тюльпанами» кисти Пикассо продали за 41,5 млн долларов

Устроители торгов предварительно оценивали стоимость холста в 35-50 млн долларов, сообщает РИА «Новости».

Картина, написанная в 1932 году, посвящена юной музе художника Мари-Терез Вальтер. Ее сюрреалистический портрет "Обнажённая, зелёные листья и бюст", выполненный в то же время, в марте 2010 года на нью-йоркском аукционе установил абсолютный мировой рекорд на тот момент - его приобрели за 106,5 млн долларов.

Всего в четверг было продано шесть работ художника, за которые Sotheby's выручил свыше 81 млн долларов. В частности, рисунок Пикассо "Изнасилование", выполненный 2 мая 1940 года карандашом и чернилами на бумаге размером 38 на 42 см, ушел с молотка за 13,5 млн долларов, став третьим по цене лотом аукциона импрессионистов. Предпродажная оценка рисунка колебалась в пределах 4-6 млн долларов.

Торги изначально были назначены на 5 ноября, однако из-за урагана "Сэнди" были отложены.