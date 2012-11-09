Шесть нефтегазовых участков выставлены на аукцион

Об этом сказано в официальном сообщении Госгеологии, опубликованном в газете «Урядовый курьер» (№205 от 8 ноября).

Согласно сообщению, на аукцион выставлены спецразрешения на геологическое изучение и разработку шести нефтегазоносных участков в Полтавской, Луганской, Сумской областях.

В частности, на аукцион будут выставлены лицензии на разработку Беличевской площади (Полтавская обл.), начальная стоимость - 3,9 млн грн, срок действия разрешения - 20 лет; Лосищинского участка (Сумская обл.), начальная стоимость - 2,3 млн грн, срок - 20 лет; Сурмачевского участка (Сумская обл), начальная стоимость - 1,039 млн грн, срок - 20 лет; Попаснянской площади (Луганская обл.), начальная стоимость - 32,48 млн грн, срок - 20 лет; Новосвитливской площади (Луганская обл.), начальная стоимость - 0 грн, срок - 5 лет; Селезнивской площади (Луганская обл), начальная стоимость - 0 грн, срок - 5 лет.

Аукцион состоится 11 декабря. Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 ноября.

Как сообщал УНИАН, в 2010-2011 годах Госгеолслужба реализовала 951 спецразрешение на недропользование на сумму 431 млн грн, в том числе ведомство реализовало спецразрешения на разработку 10 перспективных нефтегазоносных месторождений с оценочными запасами на уровне 45 млн тонн условного топлива.