На месте военного локатора будет вертолетная площадка

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации Одесского горсовета, это предусмотрено детальным планом застройки территории в границах улиц Ицхака Рабина, Генерала Петрова и скоростной магистрали «Север-Юг» в рамках Концепции, одобренной на заседании Градостроительного совета Одессы.

Как уточнили в горсовете, на этом земельном участке, размером свыше 100 га, рядом с вертолетной площадкой планируется построить также двухъярусный подземный паркинг на 8 тыс. машиномест, 2-уровневые развязки на автотрассе, несколько 12-этажных жилых зданий, а также подземных переходов на перекрестках основных магистралей.

Предполагается, что население этого жилого микрорайона в будущем составит 16 700 человек, поэтому планом предусмотрено строительство школ, детсадов и ледового катка.

Как отмечалось на заседании Градсовета, заказчиком проекта является Управление архитектуры Одесского горсовета, инвестором выступит ООО «Диагарас» ЛТД, а проектным организатором – ЧП «Архмастер».

В ходе заседания был также одобрен проект реконструкции с расширением «Одесского Дворца спорта», заказчиком которого выступило коммунальное предприятие «СКК «Одесский Дворец спорта».