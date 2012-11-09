Министр обещал заказ на самолеты и проверил будущий корвет

По словам главы оборонного ведомства, предварительно речь идет о ремонте военно-транспортных самолетов Ил-76 и бомбардировщиков Су-24, сообщает Департамент прессы и связей со средствами массовой информации МО.

Министр обороны заслушал руководство предприятия и ознакомился с ходом производственного процесса.

Директор завода Андрей Ликаренко поблагодарил руководство Министерства обороны за внимание к предприятию. Он отметил, что Дмитрий Саламатин стал первым руководителем военного ведомства, который посетил "НАРП".

"Нам есть что показать: капитальный ремонт Ил-76 и средний ремонт Су-24 на заказ Воздушных Сил ВС Украины мы выполняем в установленные сроки. Размещение заказов от Министерства обороны на нашем предприятии положительно повлияет на социально-экономическую ситуацию в областном центре", - отметил он.

Также 8 ноября министр обороны посетил Черноморский судостроительный завод, на котором идет строительство первого украинского корвета «Владимир Великий».

Представители министерства ознакомились и с ходом проведения ремонта трех кораблей: «Кировоград», «Приднепровье», «Константин Ольшанский».