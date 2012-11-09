Кабмин объединил три вуза в один

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение принято по предложению Министерства аграрной политики и продовольствия и Харьковской облгосадминистрации.

Согласно документу, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковский национальный аграрный университет имени В.В. Докучаева, Харьковская государственная зооветеринарная академия реорганизованы путем слияния с образованием на их базе Слобожанского государственного аграрного университета.

Реорганизация будет осуществлена в рамках ассигнований, предусмотренных Министерству аграрной политики и продовольствия для подготовки кадров.

Распоряжением также установлено, что студенты Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко, Харьковского национального аграрного университета имени В. В. Докучаева, Харьковской государственной зооветеринарной академии продолжают обучение в Слобожанском государственном аграрном университете.