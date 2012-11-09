22-летняя девушка ударила шилом в живот 14-летнего собутыльника
00:24, 09 ноября 2012Общество
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В Донецке задержана 22-летняя местная жительница, шилом в живот ранившая своего 14-летнего приятеля.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления милиции, в Ворошиловский райотдел милиции Донецка от врачей скорой помощи поступило сообщение о том, что несовершеннолетнему была оказана медицинская помощь в связи с телесными повреждениями.
После проведенной проверки сотрудники криминальной милиции по делам детей Ворошиловского райотдела милиции выяснили, что 14-летний подросток является учащимся школы-интерната и склонен вести неблагополучный образ жизни. Он при совместном распитии спиртного повздорил со своей 22-летней приятельницей. Девушка достала шило и ударила подростка в живот. Подозреваемая задержана.
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