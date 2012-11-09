22-летняя девушка ударила шилом в живот 14-летнего собутыльника

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления милиции, в Ворошиловский райотдел милиции Донецка от врачей скорой помощи поступило сообщение о том, что несовершеннолетнему была оказана медицинская помощь в связи с телесными повреждениями.

После проведенной проверки сотрудники криминальной милиции по делам детей Ворошиловского райотдела милиции выяснили, что 14-летний подросток является учащимся школы-интерната и склонен вести неблагополучный образ жизни. Он при совместном распитии спиртного повздорил со своей 22-летней приятельницей. Девушка достала шило и ударила подростка в живот. Подозреваемая задержана.