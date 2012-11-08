Жители Севастополя платили мошенникам

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, мошенники определяли жертву, звонили ей по телефону, представлялись сотрудниками милиции и сообщали, что кто-то из их родственников совершил преступление. Под предлогом освобождения от уголовной ответственности лже-правоохранители требовали у потерпевших деньги.

На сегодня известно, что по такой схеме преступники получили 49 тыс. грн. Прокуратурой Ленинского района Севастополя возбуждены 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 190 УК Украины по фактам «телефонного» мошенничества.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Севастополе, в последнее время в городе участились случаи мошеннических действий с использованием стационарной и мобильной телефонной связи. Под предлогом освобождения родственника от уголовной ответственности за якобы совершение им преступления или дорожно-транспортного происшествия, злоумышленник требует перечислить деньги на счет в банке или на номер мобильного телефона, а в некоторых случаях передать через таксиста. Чаще всего сумма составляет от 8 до 56 тыс грн. Зачастую потерпевшие после таких звонков даже не звонят своим родным, чтобы удостовериться, что с ними все в порядке.

С начала года в городе зарегистрировано 56 подобных заявлений и сообщений. Проведенный анализ показывает, что в основном звонки осуществляются с 18.00 до 4.00. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди.