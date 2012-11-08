Милиция: отпечатки пальцев "самоубийцы" идентичны пальцам "караванского стрелка"

Отпечатки пальцев рук погибшего, обнаруженного 7 ноября в лесопарковой зоне в Киеве, идентичны следам пальцев рук, изъятых при осмотре места убийства трех охранников ТРЦ «Караван».

Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины.

В милиции напоминают, что утром 7 ноября на спецлинию «102» в Главное управление МВД Украины в г. Киеве позвонил житель столицы и сообщил о том, что во время прогулки с собакой в лесопарковой зоне, неподалеку от одного из домов по улице Котовского, он нашел тело мужчины с ранением головы.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что у погибшего мужчины имеется огнестрельное ранение правого виска. В кармане брюк сотрудники правоохранительных органов обнаружили паспорт гражданина Украины по фамилии Мазурок Ярослав Теодозиевич, 13.06.1974 года рождения, технический паспорт на мотоцикл «Ява», водительское удостоверение на имя Мазурка Я.Т., справку об идентификационном коде на имя Мазурка Я.Т.

На месте происшествия найден также револьвер-наган «ЯТ 165 П» с одной стреляной гильзой в барабане. Согласно результатам первичного исследования, данный револьвер переделан в нарезное огнестрельное оружие и пригоден для стрельбы.

Проверкой криминалистических учетов установлено, что отпечатки пальцев рук погибшего идентичны следам пальцев рук, изъятых при осмотре места происшествия - убийства охранников ТРЦ «Караван».

В настоящее время в рамках расследования проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий для установления всех обстоятельств гибели мужчины, в том числе мест укрытия подозреваемого после совершения преступления.

О ходе расследования МВД Украины будет информировать общественность в пределах законодательства.