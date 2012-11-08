На одесском рынке «7-й километр» - бунт продавцов

Около 200 предпринимателей промрынка «7-й километр» начали сегодня бессрочную акцию протеста против повышения администрацией предприятия арендной платы за рабочие места.

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались на стихийный митинг в торговом районе «Мылка», где сегодня утром группа рабочих, нанятых руководством рынка, начала сносить старые торговые павильоны. Торговцы воспротивились попыткам лишить их рабочих мест, за аренду которых своевременно вносят арендную плату, вследствие чего возникла потасовка.

Только благодаря оперативным действиям сотрудников отделения милиции, функционирующего на рынке, удалось предотвратить массовую драку.

Как заявила одна из организаторов акции Ольга Костенко, сразу после выборов предпринимателям предложили через посредников купить новые павильоны за 65 тыс. долл. или уйти с промрынка.

«Но ведь это грабеж – себестоимость навязываемых нам павильонов – максимум 1 тыс. долл. за единицу. За 65-70 тыс. долл. вполне можно приобрести новый торговый контейнер. Поэтому мы выставляем здесь палатки и объявляем бессрочную акцию протеста», - сказала она.

По словам торговцев, людям пригрозили, что этой ночью бульдозером снесут палатки и ряд торговых точек, поэтому они решили оставаться на рынке круглосуточно.

На данный момент напряженная ситуация на рынке остается под контролем правоохранительных органов – в районе «Мылки» постоянно дежурят около 20 сотрудников милиции.