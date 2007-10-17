По делу о взрыве газа задержали ”руководителя высшего уровня” Днепрогаза

По делу взрыва газа в Днепропетровске задержано третье лицо, сообщил в эфире "5 канала" министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

Он сказал: "То, что сегодня задержаны три руководителя «Днепрогаза», еще раз подтверждает твердое намерение наказать виновных и не допустить каких-либо ситуаций".

В то же время Н.ШУФРИЧ не уточнил имя задержанного, заметив: "Позвольте мне быть корректным - эта информация должна быть прокомментирована представителями прокуратуры, но хочу вам сказать, что это руководитель высшего уровня этой компании".

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в 10-этажном доме. Погибли 16 человек. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.

Был задержан главный инженер «Днепрогаза» и его первый заместитель по подозрению в служебной халатности.

Кабинет министров поручил Министерству юстиции подготовить иск от имени правительства к ОАО «Днепрогаз» о полном возмещении ущерба, нанесенного в результате взрыва. Прокуратура описала часть имущества «Днепрогаза» на сумму 8 млн. грн.