Завтра в Украине - дожди и туманы

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь днем в западных и северных областях небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный (в Крыму - северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью - 0-5° тепла, на побережье Крыма - до 9°; днем - 6-11°, в Крыму и на юге Одесской области - 12-15°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью и утром без существенных осадков, местами туман; днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 0-5°, днем - 6-11° тепла.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-5°, днем - 8-10° тепла.