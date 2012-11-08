Грабители в медицинских масках «почистили» ювелирку, убив 2 человек

Как сообщили в пресс-службе Мариупольского городского управления милиции, сегодня, 8 ноября, в 9.30 оператор телефонной линии «102» Мариупольского горуправления милиции принял сообщение от неизвестного об ограблении ювелирного магазина в Орджоникидзевском районе.

В помещении торгового заведения следственно-оперативная группа обнаружила трупы мужчины и женщины. Также было установлено, что из магазина похищены ювелирные изделия.

В настоящее время сотрудники милиции Мариуполя обладают предварительным данным о личности подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Орджоникидзевском районе, пишет сайт 0629. Якобы, фигурантов было двое, и они ворвались в помещение в медицинских повязках на лицах с огнестрельным оружием в руках.

В пресс-службе не сообщают - являются ли погибшие сотрудниками магазина, или его клиентами: «Пока мы такой информации не даем, потому что это еще не подтвержденные данные».