Кадровики назвали самые востребованные вакансии

Об этом сообщили представители Международного кадрового портала hh.ua, пишет Корреспондент.

Эксперты пришли к выводу, что работодателям нужны руководители в сфере продаж – на них приходится почти половина всех вакансий; востребованы также опытные исполнительные и операционные директора (сфера администрирования), руководители небольших компаний и региональных представительств.

При этом исследование рынка показало, что меньше всего вакансий предлагают руководителям юридических департаментов и директорам в фармацевтической сфере.

Стоит также отметить, что большинство вакансий для ТОП-менеджеров сосредоточены в больших городах страны. Лидер по количеству вакансий - Киев, на долю столицы приходится 46% всех вакансий. В целом для столицы показатель невысокий (в других проф. сферах он составляет 60-67%).

В ТОП-10 регионов традиционно вошли Донецк, Днепропетровск, Харьков, Крым, Одесса, Львов и другие большие города, выяснил hh.ua. Именно в этих регионах предлагают почти все вакансии для руководителей. Доля других регионов - 13% (по других проф. сферах показатель в среднем аналогичный – 10-15%).

Также кадровики указывают на тот факт, что до кризисного 2008 года на рынке труда в сфере Высший менеджмент наблюдался активный рост. Очевидно, что в 2008-2009 годах компании резко сократили количество "дорогих" специалистов. Однако за последние два года можно наблюдать значительную позитивную динамику и возвращение рынка на докризисный уровень.

Требования к опыту у работодателей очень серьезные. Большинство вакансий размещают в категории 3-6 лет необходимого опыта (60%), причем требование 3-6 лет может относиться как к общему опыту работы, так и к управленческому.

При пожелании больше 6 лет опыта, работодатели все же требуют опыта работы непосредственно по специальности не часто - только в 10% случаев. Еще в трети вакансии указан опыт 1-3 года, под которым чаще всего подразумевается только опыт на руководящих должностях в указанной сфере.