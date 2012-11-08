НБУ решил уменьшить количество тех, кто может переводить деньги
НБУ намерен ограничить перечень юрлиц, предоставляющих услуги по переводу денег.
Национальный банк Украины (НБУ) намерен ограничить перечень юридических лиц, которые могут предоставлять услуги по переводу денег. Это предусмотрено в проекте постановления "Об урегулировании вопросов по приему средств для последующего их перевода", обнародованном на сайте регулятора.
Документом предлагается установить, что операции по приему наличности в гривне для дальнейшего перевода с помощью платежных устройств и через пункты приема могут осуществлять исключительно банки, коммерческие агенты банков - юридические лица, которые заключили агентские договоры с банками, а также небанковские финансовые учреждения, которые получили соответствующую лицензию.Документом также предлагается запретить коммерческим агентам банков и небанковским финансовым учреждениям передавать другим лицам свои полномочия по осуществлению операций по приему средств.
“Принятие данного проекта постановления направлено на регулирование деятельности
коммерческих агентов банков и других юридических лиц, не являющихся банками, на рынке платежей, а также на защиту прав и интересов потребителей…» - говорится в аналитической записке к проекту.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №386 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 11 октября 2012 под №1720/22032), утвердил Положение о порядке ведения реестра коммерческих агентов (коммерческих представителей) банков. Документом предусмотрено, что начать предоставление финансовых услуг от имени банка коммерческий агент имеет право только после его регистрации Национальным банком Украины. Информацию о действующих агентских договорах банки должны подать в Национальный банк не позднее чем через 60 дней со дня доведения до сведения технических условий ведения соответствующего реестра.
Вышеупомянутое постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Украины».