Житомирского Ленина разрисовали свастикой и матом (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, надругательство над памятником совершили белой краской.

Сегодня утром надпись и свастику с памятника смыли работники коммунальных служб города.

По этому факту милиция проводит проверку.

Напомним, что вчера на Соборной Площади в Житомире состоялось возложение цветов к памятнику В.Ленину сторонниками КПУ и состоялся митинг по случаю празднования очередной годовщины Октябрьской революции 1917 года.