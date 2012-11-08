Житомирского Ленина разрисовали свастикой и матом (фото)

12:07, 08 ноября 2012
Общество
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Вчера, 7 ноября, поздним вечером на центральной площади Житомира — Соборной Площади —  неизвестные злоумышленники разрисовали свастикой и написали нецензурное слово на памятнике Владимиру Ленину.

Кто послал Ленина, выясняет милиция. Фото zhytomyr.info

Как передает корреспондент УНИАН, надругательство над памятником совершили белой краской.

Сегодня утром надпись и свастику с памятника смыли работники коммунальных служб города.

По этому факту милиция проводит проверку.

Напомним, что вчера на Соборной Площади в Житомире состоялось возложение цветов к памятнику В.Ленину сторонниками КПУ и состоялся митинг по случаю празднования очередной годовщины Октябрьской революции 1917 года.

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