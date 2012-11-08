Новый проект «Квартиры в лизинг» может так и остаться мечтой чиновников

Как пояснил глава правления Государственного ипотечного учреждения Валентин Рыбачук, данный документ уже согласован со всеми профильными министерствами и находится сейчас в Министерстве финансов, пишет ТСН.ua.

Документ предусматривает возможность аренды с последующим правом выкупа квартиры, жилая площадь которой жилая площадь не может превышать 76 кв. г.

"Если взять квартиру площадью 50 кв.м, цена для Киева - 7,5 тыс. гривен за кв.м. Стоимость жилья 375 тысяч гривен. Аренда предоставляется на 15 лет, то есть ежемесячный платеж под 3% годовых составит 2146 гривен. Для городов-миллионников , где цена за кв.м составляет 5300 гривен, ежемесячный платеж составит примерно 1,5 тыс. гривен за кв.м", - рассказывает Валентин Рыбачук.

Участвовать в программе смогут все желающие. Но приоритет будет отдан работникам бюджетной сферы - врачам, учителям, пожарным, милиции, поскольку у них низкая заработная плата. Теоретически, если такая программа заработает, государство сможет обеспечить жильем около сотни тысяч украинских семей.

Впрочем, эксперты оценивают возможность реализации этой программы весьма скептически.

"Пятнадцать лет - большой срок, за который может измениться очень многое. Но при этом пока непонятен механизм, как будут фиксировать размер арендных платежей. Если гривня обесценится Кто компенсирует убытки?" - рассуждает брокер Иван Ефименко.

Не ясны пока юристам и нюансы установления права собственности на такое жилье. "До того, как арендатор полностью расплатится за квартиру, она будет принадлежать арендодателю, у которого в течение 15 лет могут возникнуть финансовые трудности, например, по причине падения курса гривни. И арендодатель может взять кредит под залог дома, в котором находится эта квартира. Если он не погасит кредит перед банком до того момента, как арендатор расплатится за квартиру, арендатор не сможет оформить право собственности на это жилье, оно будет в залоге у банка", - говорит юрист Лев Пащенко.

Также непонятны пока и условия расторжения договоров между арендатором и арендодателем: как, и по каким коэффициентам, будут возвращаться арендатору средства, внесенные за оплату аренды и погашения процентов - непонятно. Но самое главное, опасаются эксперты, такая программа может застопориться в самом начале через банальную причину - отсутствие средств в бюджете.

"Только на то, чтобы довести до ума все недострои, государству понадобится десятки миллиардов гривен. Таких денег у государства нет, а значит все разговоры о дешевом жилье - очередной популизм", - заявили в одной из строительных компаний. По мнению собеседника, заявляя о начале новой программы, чиновники просто пытаются спасти масштабную программу дешевой ипотеки, которая не пользуется особым спросом среди украинцев.