Черновецкий готовится второй раз ”перетрясти” квартирную очередь

До 15 декабря в Киеве планируется осуществить инвентаризацию учетных дел очередников квартирного учета с восстановлением документов, необходимых для пребывания на квартирном учете.

Об этом идет речь в распоряжении Киевской городской государственной администрации, текст которого имеет УНИАН.

Как отмечается в документе, решение принято с целью безусловного соблюдения принципов социальной справедливости при зачислении граждан на квартирный учет и предоставлении жилья, предотвращения злоупотреблений в сфере обеспечения граждан жильем:

Произвести инвентаризацию поручено районным госадминистрациям. В свою очередь, Главное управление жилищного обеспечения КГГА должно осуществлять проверку законности решения жилищных вопросов в райсоветах города.

Как сообщал УНИАН, инвентаризация квартирной очереди в столице специально созданной комиссией проводилась в 2006 г. сразу после смены руководства власти в Киеве.

В результате проведенной работы с очереди были сняты свыше 12 тыс. семей.

По информации заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, люди были сняты с регистрации на вполне законных основаниях, поскольку некоторые уже сами купили квартиры, а некоторые не смогли представить надлежащей документации, медицинских справок и тому подобное.

До инвентаризации на квартирной очереди в столице находилось 145 тыс. семей.