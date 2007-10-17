На Луганском заводе начали итальянскую забастовку

Рабочие ООО «Луганский завод коленчатых валов», требующие от руководства предприятия выплаты задолженности по зарплате, которая достигает 1,8 млн. грн., и прекращений увольнения работников, возобновили акцию протеста в форме итальянской забастовки.

Как сообщил УНИАН лидер Луганского отделения Всеукраинского союза рабочих Юрий ХОХЛОВ, вчера была официально начата процедура трудового спора. В то время, как этим вопросом занимается профсоюзный комитет, рабочие начали итальянскую забастовку – пришли на рабочие места, но к работе не приступили, они требуют выдать спецодежду, добавил Ю.ХОХЛОВ.

Он также напомнил, что акция была начата 8 октября, на протяжении прошлой недели заводчане не только не работали, но и пикетировали Луганский городской Совет и Луганскую облгосадминистрацию. 11 октября было достигнуто согласие прекратить акцию до понедельника и дать возможность руководству завода выработать предложения относительно урегулирования ситуации.

По словам Ю.ХОХЛОВА, предложенный руководством вариант урегулирования – погасить долги по зарплате до декабря 2008 года - заводчан не устроил.

Он также сообщил, что на пятницу, 19 октября, назначена встреча заводчан с владельцем предприятия.