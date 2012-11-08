Эксперты: "джинса" не помогла кандидатам в депутаты

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразила исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар во время круглого стола, посвященного вопросу использования «джинсы» в ходе парламентских выборов.

«Люди проголосовали совсем за иное», - сказала она, представляя результаты мониторинга этого явления в СМИ в 2012 году.

В.Сюмар отметила, что «политическая джинса» достигла уровня «коммерческой» уже в мае. «Фактически с этого момента стартовали в Украине выборы», - сказала она и прибавила, что рекордсменом в этом была власть.

Второе место получили кандидаты-мажоритарщики, третье разделили Наталия Королевская и КПУ. При этом Объединенная оппозиция, как отметила В.Сюмар, использовала этот ресурс на половину меньше, чем КПУ.

Эксперт также сказала, что наибольший уровень «политической джинсы» наблюдался в «Комсомольской правде в Украине» и «Фактах».

В свою очередь представитель ОО «Телекритики» Диана Дуцик сказала, что на телеканалах уровень «джинсы» растет с 2009 года. «В этом году количество материалов с признаками заказности выросли больше к выборам», - сказала она.