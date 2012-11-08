Эксперты: "джинса" не помогла кандидатам в депутаты
Количество израсходованных на «политическую джинсу» денег в ходе этой избирательной кампании не трансформировались для кандидатов в позитивные результаты.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение выразила исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар во время круглого стола, посвященного вопросу использования «джинсы» в ходе парламентских выборов.
«Люди проголосовали совсем за иное», - сказала она, представляя результаты мониторинга этого явления в СМИ в 2012 году.
В.Сюмар отметила, что «политическая джинса» достигла уровня «коммерческой» уже в мае. «Фактически с этого момента стартовали в Украине выборы», - сказала она и прибавила, что рекордсменом в этом была власть.
Второе место получили кандидаты-мажоритарщики, третье разделили Наталия Королевская и КПУ. При этом Объединенная оппозиция, как отметила В.Сюмар, использовала этот ресурс на половину меньше, чем КПУ.
Эксперт также сказала, что наибольший уровень «политической джинсы» наблюдался в «Комсомольской правде в Украине» и «Фактах».
В свою очередь представитель ОО «Телекритики» Диана Дуцик сказала, что на телеканалах уровень «джинсы» растет с 2009 года. «В этом году количество материалов с признаками заказности выросли больше к выборам», - сказала она.