Спасатели обвалят уцелевшую стену разрушенного взрывом дома

Спасатели МЧС подготовлены для обвала уцелевшей стены в разрушенном взрывом газа подъезде жилого дома в Днепропетровске. Об этом на брифинге сообщил журналистам министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ. В то же время, он не уточнил конкретного времени начала операции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ШУФРИЧА, стена будет обвалена с помощью тросов и танкового тягача. Министр объяснил, что спасатели еще надеются найти под завалами пострадавших, поэтому принято решение не допускать обвала стены естественным путем.

По словам Н.ШУФРИЧА, приняты меры безопасности относительно жилых домов, которые расположены рядом с разрушенным, - соседние дома будут закрыты танковым брезентом. Н.ШУФРИЧ подчеркнул, что наибольшей опасностью при проведении искусственного обвала стены является строительная пыль.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва бытового газа, произошедшего 13 октября в 10-этажном жилом доме по улице Мандриковской, № 127, в Днепропетровске, по последним данным МЧС, погибло 17 человек (из них 5 детей), госпитализированы 16 человек (из них 2 детей). В розыске по заявлениям родственников находится 6 человек (из них 2 детей). До проведения работ от МЧС, Минуглепрома, МВД, коммунальных служб области и города привлечено 383 человека и 72 ед. специальной и инженерной техники.