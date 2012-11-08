Контрабандисты пытались вывезти из Украины ртуть

Как сообщили УНИАН в пресс-подразделении Управления СБУ в Одесской области, на минувшей неделе в пункте пропуска «Кучурган» Южной таможни правоохранители задержали 30-летнего контрабандиста, который спрятал от пограничного контроля под сиденьем рейсового автобуса пакет со стеклянной банкой с 1,5 кг ртути.

«Установлено, что организатором контрабанды был 40-летний одессит, который вместе с сообщником пытался переправить ядовитое вещество первого класса опасности – ртуть металлическую - на территорию Республики Молдова для дальнейшей реализации," - сказано сообщении.

Организатор контрабандного перемещения груза, который рядом с пунктом пропуска наблюдал за перемещением товара, также задержан.

Следователем УСБУ в Одесской области возбуждено в отношении обеих граждан уголовное дело по ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.