Предприниматель убил партнера, которому был должен

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей УМВД в области, сотрудники Управления уголовного розыска УМВД в Черниговской области задержали предпринимателя из Корюковки, которого подозревают в убийстве своего партнера.

Двое мужчин имели общий бизнес, и один из них одолжил другому деньги. Спустя некоторое время товарищ потребовал вернуть долг и пригрозил, что в случае невозвращения его семью ожидают серьезные неприятности. 26 октября должник во время встречи убил компаньона ударив его по голове металлической трубой. После этого тело закопал в колодце на своем дворе. Чтобы замести следы преступления, мужчина отогнал машину убитого в Чернигов, чтобы его родственники подумали, что тот пропал в областном центре.

Во время расследования дела об исчезновении предпринимателя, его партнер попал в поле зрения правоохранителей. Во время общения с милицией подозреваемый подтвердил, что встречался с товарищем в день исчезновения, но о дальнейшей его судьбе не знает. Однако случайные свидетели сообщили, что видели автомобиль пропавшего на выезде из Корюковки. Подозреваемый был вынужден сознаться в убийстве. Во время воспроизведения обстоятельств совершения убийства он указал на засыпанный песком колодец. Из него достали тело погибшего с разбитой головой.

На прошлой неделе против подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) - карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По делу продолжается следствие.