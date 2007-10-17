Улицу Январского восстания в Киеве переименовали в Ивана Мазепы

В ходе заседания президиума Киевского городского совета было поддержано предложение о переименовании улицы Январского восстания на улицу Ивана Мазепы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом журналистам сообщил заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Решение о переименовании улицы Январского восстания на улицу Ивана Мазепы секретарь Киевсовета назвал „очень шагом для украинства” и выразил надежду, что депутатский корпус поддержит это решение.

Комментируя ход заседания президиума, О.ДОВГИЙ отметил, что оно прошло в конструктивном русле. Кроме того, по его словам, на президиуме был рассмотрен и целый пакет других важных вопросов, в частности, проекты решений, касающиеся сферы здравоохранения и проведения земельных аукционов.

„Ми приглашаем представителей СМИ в сессионный зал, чтобы они могли увидеть собственными глазами, кому отводятся земельные участки. А физические лица в присутствии депутатов смогут аргументировать свою позицию”, - отметил О.ДОВГИЙ.