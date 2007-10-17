В руинах взорвавшегося дома нашли... крокодила

В четвертом подъезде дома в Днепропетровске, пострадавшего от взрыва бытового газа 13 октября, спасатели нашли живого крокодила.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на очевидцев, которые контролируют ход разбора завалов.

В квартире на четвертом этаже жил бизнесмен, в доме которого находился бассейн размером 1 на 2 м. В этом бассейне спасатели обнаружили крокодила длиной 80-90 см.

По словам спасателей, крокодил начал засыпать, и выжил благодаря тому, что в бассейне была вода. Спасатели передали находку хозяину.

Взрыв в доме №127 по ул. Мандрыковской Днепропетровска произошел утром в субботу, 13 октября. Полностью разрушен третий подъезд этого дома.

По последним данным, количество жертв трагедии составляет 17 человек. Неизвестна судьба более 10 человек, находившихся во время взрыва в доме.