В Днепропетровске до сих пор разбирают завалы на месте взрыва

В Днепропетровске продолжаются поисково-спасательные работы и разбор разрушенных конструкций третьего подъезда 10-этажного жилого дома по улице Мандриковской №127, где 13 октября произошел взрыв бытового газа.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, по последним данным, вследствие взрыва погибли 17 человек (из них 5 детей), госпитализированы 16 человек (из них 2 детей) в медицинские учреждения города.

В розыске по заявлениям родственников находится 6 человек (из них 2 детей). К проведению работ от МЧС, Минуглепрома, МВД, коммунальных служб области и города привлечены 383 человека и 72 ед. специальной и инженерной техники.

Координацию аварийно-спасательных работ осуществляет штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с первым заместителем министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимиром АНТОНЦОМ.

Общую координацию действий осуществляет Правительственная комиссия во главе с вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ.

Как сообщал УНИАН, по уточненным данным, вследствие взрыва в целом были повреждены 10 домов. Потом ударной волной были повреждены еще 7 частных одноэтажных и 2 многоэтажных дома.

По предварительным данным, причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.

С целью преодоления последствий взрыва была создана чрезвычайная государственная комиссия, из государственного бюджета выделены средства – 94 млн. грн. для компенсации жилья пострадавшим, а также 5 млн. грн. для преодоления последствий аварии.

Задержаны главный инженер «Днепргаза» и его первый заместитель по подозрению в служебной халатности.

Кабинет министров поручил Министерству юстиции подготовить иск от имени правительства к ОАО «Днепргаз» о полном возмещении ущерба, нанесенного в результате взрыва. Прокуратура описала часть имущества «Днепргаза» на сумму 8 млн. грн.

Вчера в Украине был объявлен День траура по погибшим в этой трагедии.