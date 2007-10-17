Назван победитель тендера на право экспертного изучения проекта Nabucco

ООО "Нефтегазстройинформатика" выиграло тендер Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на оказание услуг по предварительному экономическому анализу и сопоставлению разных вариантов использования газотранспортного проекта Nabucco для снабжения природного газа в Украину.

Соответствующее объявление НАК "Нафтогаз Украины" опубликовано на сайте «Вестника государственных тендеров Украины».

В частности, НАК "Нафтогаз Украины" определила ООО "Нефтегазстройинформатика" победителем торгов на оказание данных услуг. Стоимость договора, заключенного 18 сентября 2007 года, – 456 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 17 января премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Украина готова принять активное участие в многостороннем проекте строительства газопровода Nabucco.

Справка УНИАН. Проект Nabucco предусматривает прокладку к 2011 году газопровода в Европу из района Каспийского моря. Строительством и эксплуатацией газопровода Nabucco будет заниматься международный консорциум во главе с австрийской нефтегазовой компанией OMV. В состав консорциума входят также партнеры OMV из стран Юго-Восточной Европы и Турции.

Евросоюз, стремящийся снизить свою газовую зависимость от Москвы, поддерживает альтернативные газотранспортные проекты, один из которых - планируемый европейскими компаниями и оцениваемый в 6 млрд. долл. газопровод Nabucco. Он предполагает доставку среднеазиатского и каспийского газа по 3300-километровому маршруту в Европу через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию.