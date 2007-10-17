Приближается первый фестиваль ”Таврийские руна”

26-28 октября в Белогорском районе Крыма состоится первый фестиваль овцеводов азово-черноморского региона «Таврийские руна».

Как сообщили УНИАН в Министерстве курортов Крыма со ссылкой на оргкомитет фестиваля, во время фестиваля будет проводиться экспертная оценка животных, художественных изделий из шерсти, овчин и кожи, пройдут профессиональные конкурсы и показательные выступления чабанов и пастушьих собак, мастеров стрижки и доения овец, конкурс мастеров приготовления брынзы и национальных блюд из баранины.

В течение трех фестивальных дней будет проходить выставка-ярмарка. На ней гости фестиваля «Таврийские руна» смогут увидеть и приобрести «животных традиционных и редкостных пород»; отечественное «технико-технологическое оборудование для содержания животных и переработки молока, шерсти, овчин и прочей продукции овцеводства в условиях мелких и средних подсобных и фермерских хозяйств»; художественные эксклюзивные авторские изделия из шерсти, овчин и овечьей кожи работы художников и народных мастеров, среди них: Мамут ЧУРЛУ, Зоре АКИМОВА, Сундуз БАТЫРОВА, Нияра РЕШАТОВА, Сабрие ЭЮПОВА, Татьяна ГУЛЮК, Лина ЛИШУНОВА, Шефика ВАТЮМБЕТОВА и многие другие народные умельцы из всех регионов Украины.

28 октября состоится подведение итогов конкурсов, награждение победителей и аукцион, на котором, в частности, будут продаваться животные-чемпионы, отмеченные призами.