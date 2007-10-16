Украинско-российский «вопрос маяков» могут решить только ученые

Эксперты считают, что украинско-российский «вопрос маяков» может решить рабочая группа в составе ведущих ученых-законодателей двух государств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил посол по особым поручениям МИД Украины Виктор СЕМЕНОВ журналистам в Севастополе, где сегодня началось пятое заседание рабочей группы Украины и России по навигационно-гидрографическому обеспечению мореходности в Черном и Азовском морях Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины. «К сожалению, и сегодняшнее заседание не дало позитивного результата», - сообщил В.СЕМЕНОВ. По его словам, «очевидно, в рамках рабочей группы этот вопрос решить чрезвычайно сложно, исходя из того, что и руководители, и делегации в общем занимают диаметрально противоположные позиции относительно трактовки некоторых положений базовых соглашений по Черноморскому флоту». Как добавил дипломат, украинская делегация уверена в том, что ее позиция является верной, «и это неоднократно подтверждалось учеными, и любому человеку, который откроет базовые соглашения и посмотрит их, будет понятно, что, собственно говоря, нет там объектов гидрографии, которые бы мы передавали в аренду ЧФ РФ». «К сожалению, как сказал В.СЕМЕНОВ, российская сторона считает по-другому, якобы имеющиеся отдельные акты дают им право говорить о том, что объекты навигационно-гидрографического обеспечения находятся в аренде», - отметил он.

По словам посла по особым поручениям, «сегодняшняя встреча рабочей группы еще не завершилась, но уже понятно, что позитивного результата не будет, и мы думаем, что решение этого вопроса может находиться в создании рабочей группы, которая будет состоять из ведущих ученых-законодателей Украины и России». Как сообщил В.СЕМЕНОВ, стороны уже договорились, что с каждой стороны в состав этой группы войдут по три ведущих ученых-законодателя, которые должны детально разобраться во всех этих нюансах, толкованиях положений базовых соглашений. «Со стороны Украины такая группа фактически уже сформирована, со стороны России - в стадии завершения формирования, и я думаю, после того, как мы сделаем доклад руководству государства о том, что в данном случае у нас позитивных сдвигов нет, мы еще, возможно, успеем провести заседание этой группы до заседания Подкомиссии, которое, очевидно, состоится в середине ноября», - сказал дипломат.

По мнению В.СЕМЕНОВА, «и в других вопросах, по которым у нас нет однозначной трактовки и подходов, мы тоже сможем - если этот вариант даст позитивные результаты - соответственно, работать по другим четырем направлениям в рамках Подкомиссии».

В то же время, как отметил посол, «за обсуждаемыми вопросами стоят государства, народы, общественное мнение этих людей, поэтому я бы просил не разжигать страсти». По словам В.СЕМЕНОВА, «есть подкомиссия, есть министры иностранных дел, есть президенты. Поверьте, все это находится под четким, жестким контролем и президентов, и вы сами понимаете, что это в наших интересах. Поэтому не нужно нас подталкивать, потому что переговоры - это улица с двусторонним движением. И то, что у нас сегодня нет позитивного результата - это не означает, что мы опустили руки. Не будет такого-то варианта, пойдем дальше. Но вопрос мы решим».