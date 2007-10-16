В Житомирской области работники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении актов вандализма на кладбище.

Как сообщила УНИАН работник Житомирского горотдела УМВД Украины в области Лилия КОРЧЕМНАЯ, правоохранители задержали 32-летнего жителя Житомирской области, которого подозревают в совершении ряда актов вандализма на кладбище Житомира.

Она также рассказала, что в течение лета злоумышленник на одном из городских кладбищ Житомира разрушал надмогильные кресты и прятал похищенное в лесу, чтобы в дальнейшем сдать в пункт приема металлолома.

Между тем, в Житомирский горотдел милиции поступило несколько заявлений от граждан об осквернении могил на кладбище. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось «на горячем» задержать вандала. Злоумышленника задержали, когда он нес похищенное в лесной тайник.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст.297 (надругательство над могилой) Уголовного кодекса Украины. На данное время проводится расследование по четырем таким фактам.