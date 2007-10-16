Вдвое повышены тарифы на воду в Севастополе

В Севастополе более чем вдвое повышены тарифы на водоснабжение для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня сессия Севастопольского городского совета, рассмотрев предложения городской государственной администрации, подняла тариф на снабжение 1 кубометра холодной воды для тех абонентов, которые используют счетчик воды, с 1 грн. 32 коп. до 3 грн. Абонент без счетчика потребленной воды отныне должен платить за 1 кубометр воды 4 грн. 25 коп. За это решение проголосовали 42 из 60 зарегистрированных в зале заседаний депутатов.

Депутат городского совета, лидер фракции „Трудовой Севастополь” Василий ПАРХОМЕНКО, оценивая факт повышения тарифов на воду, назвал „не совсем порядочным через две недели после выборов принимать такое решение”, когда, как сказал он, давались совсем другие обещания.

Как сообщал УНИАН, 15 октября первый заместитель главы Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН на брифинге для журналистов назвал повышение тарифов на воду „неминуемым”, потому что „все растет: цена электроэнергии, всех видов услуг”. Он прибавил, что „ в свое времени, приняв решение о повышении тарифов, мы проявили сверхзаботу о горожанах: наши повышенные тарифы занимают 25-26 место среди 27 регионов Украины”.

По словам В.КАЗАРИНА, тарифы на квартплату и тепло также будут пересматриваться, “потому что мы стоим на пороге очередного повышения цен на газ”.