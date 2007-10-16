Угнали Тойоту Аллы Пугачевой

Из коттеджного поселка в Ленинском районе Московской области неизвестные сегодня утром угнали джип Toyota Land Cruiser, принадлежащий Алле Пугачевой, сообщили в правоохранительных органах российской столицы. О пропаже сообщил водитель певицы, рассказавший, что джип был припаркован около двора его дома.

Пропавший внедорожник оснащен современной системой охраны, в том числе спутникового слежения, которая по непонятным причинам не сработала. Ведется розыск угнанного автомобиля, во все московские и подмосковные пункты ГИБДД разосланы приметы джипа и его установочные данные.

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