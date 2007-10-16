Кинах объясняет колебания цен на бензин

Колебания цен на бензин в Украине вызваны исключительно факторами на мировом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр экономики Украины Анатолий КИНАХ.

«У нас абсолютно нет сомнений в насыщености внутреннего рынка Украины нефтепродуктами. По нашим программам, на октябрь Украина полностью обеспечена дизтопливом и светлыми нефтепродуктами. Колебания цен происходят в связи с колебаниями масштаба мировых цен, включая колебание экспортной пошлины в Российской Федерации, которая меняется раз в два месяца…», - сказал А.КИНАХ.

По его словам, «рынок насыщен, все остальное зависит от ситуации на мировом рынке, включая политическую…, и никакого дефицита нефтепродуктов нет».

Как сообщал УНИАН, с 5 по 12 октября средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,7-2,0% (в среднем на 1,3%).

Котировки фьючерсов на нефть на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) 15 октября выросли почти на 3%, превысив отметку 86 долларов за баррель.

Россия повысила с 1 октября экспортную пошлину на нефть по сравнению с предыдущим уровнем на 26,4 доллара – до 250,3 долл. за тонну.