Губернатор Львовщины посылает своих критиков в Генпрокуратуру

Председатель Львовской областной государственной администрации Петр ОЛИЙНЫК называет «банальным политическим пиаром» информацию о систематических нарушениях законодательства о государственных закупках Львовской ОГА, распространенную Тендерной палатой Украины.

Он заявил корреспонденту УНИАН: «Я убежден, что госпожа КРАВЧЕНКО (вице-президент Тендерной палаты Людмила КРАВЧЕНКО - УНИАН) занимается банальным политическим пиаром. Я бы рекомендовал ей обратиться с этими материалами в Генеральную прокуратуру и следственные органы и перевести это в профессиональную площадь», - сказал П.ОЛИЙНЫК.

При этом он отметил, что информация, озвученная ТПУ, являлась реакцией на принятие Львовской ОГА и по ее примеру еще семью облгосадминистрациями решения об упрощении распределения средств по состоявшимся тендерным закупкам.

П.ОЛИЙНЫК уточнил, что своим распоряжением разрешил организаторам торгов - государственным учреждениям осуществлять перечисление средств на счета победителей по истечении 10 дней со дня утверждения итогов тендера, не дожидаясь официальной публикации на специализированном сайте ООО «Европейского консалтингового агентства».

П.ОЛИЙНЫК отметил, что указанное решение было согласовано с территориальными представительствами Антимонопольного комитета Украины, Счетной палаты, Государственного казначейства, управлением СБУ и прокуратурой.

По словам П.ОЛИЙНЫКА, после издания этого распоряжения к нему обратились председатели обладминистраций семи областей, которые на его основе издали аналогичные распоряжения.

«Когда они (ТПУ - УНИАН) увидели, что мы затронули их частные интересы, и сотни миллионов гривень начали от них убегать, они решили дать нам бой и обнародовали эту информацию», - сказал он.

В этой связи П.ОЛИЙНЫК призвал вице-президента ТПУ Л.КРАВЧЕНКО передать материалы об установленных правонарушениях тендерного законодательства Львовским областным советом и облгосадминистрацией в Генеральную прокуратуру Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 октября на пресс-конференции в УНИАН вице-президент Тендерной палаты Л.КРАВЧЕНКО заявила о системных нарушениях Львовской облгосадминистрацией законодательства о государственных закупках.

В частности, вице-президент ТПУ подчеркнула, что наиболее яркие факты нарушений тендерных процедур были установлены относительно торгов, в которых участвовали предприятия, зарегистрированные на депутатов Львовского областного совета, а также связываемые с чиновниками ОГА.