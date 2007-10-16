В Москве считают поставки газа... внутренним вопросом коммерсантов

Министр промышленности и энергетики России Виктор ХРИСТЕНКО считает вопрос поставок газа в Украину внутренним вопросом коммерческих компаний.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции после встречи с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ, отвечая на вопрос о его отношении к возможному исключению посредников с рынка поставок газа из России в Украину.

«Безусловно, это внутренне дело самих компаний определять, насколько эффективно применять те или иные инструменты. И многие из этих инструментов, которые применялись и применяются, в том числе, были использованы для минимизации ценовых последствий либерализации условий поставок газа на рынок Украины», - сказал российский министр.

Он также выразил мнение, что в случае перехода Украины и России в вопросах поставки газа на «европейскую модель ценообразования», вопрос о посредниках отпадет сам собой. В.ХРИСТЕНКО не уточнил, что имеет в виду под понятием «европейская модель ценообразования».

Как сообщал УНИАН, 4 января 2006 года ОАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Украины» и швейцарская «РосУкрЭнерго» подписали договор о поставках газа в Украину. Согласно этому договору «РосУкрЭнерго» доставляет до границы России с Украиной туркменский, узбекский и российский газ и продает его «Нафтогазу» и совместному с «Нафтогазом» предприятию «УкрГазЭнерго», которые потом осуществляют продажу газа украинским потребителям. В результате договоренности цена газа для Украины на 2006 год составила 95 долл. за тысячу кубометров вместо требуемых Россией 230 долл. в случае сохранения прямых поставок между «Газпромом» и «Нафтогазом». В 2007 году цена газа для Украины составляет 130 долл. за тысячу кубометров. Многие украинские политики, в том числе наиболее вероятный претендент на пост премьер-министра Юлия ТИМОШЕНКО неоднократно заявляли о необходимости убрать посредников, в частности «РосУкрЭнерго» с рынка поставок газа в Украину.