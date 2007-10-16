На чем в Украине чаще всего отмывают деньги

В Украине для «отмывания денег» чаще всего используются операции с землей, заявил сегодня журналистам председатель Государственного департамента финансового мониторинга Сергей ГУРЖИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на втором месте - операции с недвижимостью.

Третье место, отметил С.ГУРЖИЙ, занимает неорганизованный рынок ценных бумаг, а именно - использование ценных бумаг на предъявителя, когда тяжело определить, кто является действительным их владельцем.

По словам С.ГУРЖИЯ, в год Госфинмониторинг получает около 700 тысяч сообщений о сомнительных финансовых операциях, в этом году - около 400 сигналов на сумму 18 млрд. грн. были подтверждены и переданы в правоохранительные органы.