Кабмин с 1 ноября вводит квоту на экспорт растительного масла

Правительство намерено с 1 ноября ввести квоты на экспорт фасованного растительного масла, если не удастся договориться с производителями о приемлемых ценах на эту продукцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге.

“Мы его (квотирование) будем вводить с 1 ноября, если наши производители не предложат нам приемлемые для нас цены. Это будет для фасованного масла... Мы завтра примем это решение, введем его в действие с 1 ноября”, - сказал он.

Первый вице-премьер указал, что “если у производителей хватит здравого смысла понять эту ситуацию, то мы можем и приостановить свое решение”.

Он также сообщил, что сейчас готовится меморандум с производителями масла, и этот документ, по его мнению, станет эффективным соглашением, устанавливающим предельную оптовую цену на растительное масло.

“Соглашение по отдельным секторам продовольственного рынка, думаю, мы закончим и урегулируем на этой неделе”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября правительство подписало меморандум с ведущими производителями подсолнечного масла. Срок действия меморандума - на весь маркетинговый год, до сентября 2008 года.

Производители подсолнечного масла взяли на себя обязательство внедрить декларирование рекомендуемых розничных цен, создать стабилизационные запасы масла, а также организовать там, где это возможно, точки его продажи населению по ценам производителя.

Кабмин обязался не прибегать к регулятивным ограничениям на внутреннем рынке и в отношении экспорта масла. В то же время правительство намерено ввести жесткий мониторинг соблюдения баланса экспорта и внутреннего потребления для семян подсолнечника и масла, чтобы оградить отечественный рынок от колебаний внешней конъюнктуры.

В Украине в конце августе - начале сентября розничные цены на подсолнечное масло выросли в среднем на 30% против показателя начала 2007 года. По данным государственного мониторинга, на 20 сентября средние розничные цены на подсолнечное масло в Украине составили 7,77 грн./литр, при этом на 20 сентября 2006 года этот показатель составлял 6,15 грн./литр, а на 30 декабря 2006 года - 5,93 грн./литр.