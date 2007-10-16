Тимошенко уже договорилась с Газпромом?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО положительно оценивает заявление руководства ОАО «Газпром» относительно возможности отказа от посредников в поставках российского газа Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что БЮТ будет делать все, чтобы раз и навсегда отказаться от любых посредников в сфере поставок российского газа Украине.

«И очень хорошо, что российская сторона подтвердила в том числе и такую нашу концепцию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, БЮТ сделает все, чтобы газ украинской добычи использовался населением для бытовых целей.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила уверенность в том, что цена на газ будет абсолютно взвешенной и обоснованной, и новому правительству Украины удастся найти понимание с Россией в этом вопросе.

Как сообщали ряд СМИ, первый вице-премьер РФ, председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий МЕДВЕДЕВ накануне заявил, что посредники в газовых отношениях между Украиной и Россией появились «в определенном историческом контексте» по инициативе украинской стороны, и их наличие сегодня «не вполне объяснимо» для стороны российской. По его мнению, отказ от услуг посредников, возможно, упростит взаимоотношения в газовой сфере между двумя странами и поможет Украине рассчитываться в срок за газ, не создавая таких больших долгов.

2 октября "Газпром" заявил о существовании задолженности Украины за газ в размере более 1,3 млрд. долл. и предупредил о сокращении поставок газа для Украины в случае непогашения долга до 1 ноября 2007 года.

9 октября в Москве глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подписали соглашение об урегулировании задолженности за поставленный в 2007 году газ в Украину. Соглашение заключено между хозяйствующими субъектами, в документе подтвержден объем задолженности (1,3 млрд. долл.) и определена схема, предусматривающая погашение долга до 1 ноября т.г.

В то же время, в ходе встречи в Москве с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ премьер-министр РФ Виктор ЗУБКОВ заявил, что на начало октября сумма долга украинских хозяйствующих субъектов - «РосУкрЭнерго», «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаз Украины» - перед «Газпромом» составила около 2 млрд. долларов.

В.ЗУБКОВ сообщил, что задолженность за поставки газа в текущем году в размере 1,2 млрд. долларов будет погашена за счет реализации “Газпромэкспорту” (РФ) газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго» и находящегося в подземных хранилищах газа Украины.

«Газпромэкспорт» становится собственником соответствующего объема газа и, в свою очередь, направит его потребителям Украины, а также на выполнение экспортных контрактов (России). Оставшаяся часть (украинского долга) - 929 млн. долларов - будет погашена за счет собственных оборотных средств «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаза Украины», - сказал В.ЗУБКОВ.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Украина передала России 8 млрд. куб. м газа из подземных хранилищ страны в качестве компенсации долга.

*** "Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретает газ, добываемый в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которого принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский газ до границы России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Энерго". Эта компания часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.