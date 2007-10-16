Тимошенко уже договорилась с Газпромом?

15:36, 16 октября 2007
Общество
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По крайней мере, во взглядах сошлись...

Юлия Тимошенко выступает перед участниками митинга на Европейской площади. Киев, 20 апреляЛидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО положительно оценивает заявление руководства ОАО «Газпром» относительно возможности отказа от посредников в поставках российского газа Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что БЮТ будет делать все, чтобы раз и навсегда отказаться от любых посредников в сфере поставок российского газа Украине.

«И очень хорошо, что российская сторона подтвердила в том числе и такую нашу концепцию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, БЮТ сделает все, чтобы газ украинской добычи использовался населением для бытовых целей.

Ю.ТИМОШЕНКО также выразила уверенность в том, что цена на газ будет абсолютно взвешенной и обоснованной, и новому правительству Украины удастся найти понимание с Россией в этом вопросе.

Как сообщали ряд СМИ, первый вице-премьер РФ, председатель совета директоров "Газпрома" Дмитрий МЕДВЕДЕВ накануне заявил, что посредники в газовых отношениях между Украиной и Россией появились «в определенном историческом контексте» по инициативе украинской стороны, и их наличие сегодня «не вполне объяснимо» для стороны российской. По его мнению, отказ от услуг посредников, возможно, упростит взаимоотношения в газовой сфере между двумя странами и поможет Украине рассчитываться в срок за газ, не создавая таких больших долгов.

2 октября "Газпром" заявил о существовании задолженности Украины за газ в размере более 1,3 млрд. долл. и предупредил о сокращении поставок газа для Украины в случае непогашения долга до 1 ноября 2007 года.

9 октября в Москве глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР и министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО подписали соглашение об урегулировании задолженности за поставленный в 2007 году газ в Украину. Соглашение заключено между хозяйствующими субъектами, в документе подтвержден объем задолженности (1,3 млрд. долл.) и определена схема, предусматривающая погашение долга до 1 ноября т.г.

В то же время, в ходе встречи в Москве с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ премьер-министр РФ Виктор ЗУБКОВ заявил, что на начало октября сумма долга украинских хозяйствующих субъектов - «РосУкрЭнерго», «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаз Украины» - перед «Газпромом» составила около 2 млрд. долларов.

В.ЗУБКОВ сообщил, что задолженность за поставки газа в текущем году в размере 1,2 млрд. долларов будет погашена за счет реализации “Газпромэкспорту” (РФ) газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго» и находящегося в подземных хранилищах газа Украины.

«Газпромэкспорт» становится собственником соответствующего объема газа и, в свою очередь, направит его потребителям Украины, а также на выполнение экспортных контрактов (России). Оставшаяся часть (украинского долга) - 929 млн. долларов - будет погашена за счет собственных оборотных средств «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаза Украины», - сказал В.ЗУБКОВ.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Украина передала России 8 млрд. куб. м газа из подземных хранилищ страны в качестве компенсации долга.

*** "Газпром" через свою дочернюю компанию ООО "Газпром экспорт" приобретает газ, добываемый в Туркменистане, Узбекистане и Казахстане и продает его компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), 50% акций которого принадлежит "Газпрому". RosUkrEnergo доставляет центральноазиатский газ до границы России с Украиной и на границе перепродает его ЗАО "УкрГаз-Энерго". Эта компания часть полученного от RosUkrEnergo газа поставляет конечным украинским потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшего обеспечения топливом теплоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.

 

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