У Черновецкого думают, что Кличко проходит кастинг

Обжалование Блоком Виталия Кличко решений Киевского городского совета, принятых на пленарном заседании 1 октября, является очередной политической аферой тех сил, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом заявил заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, комментируя намерение Блока Виталия Кличко обжаловать в Окружном административном суде г. Киева решения Киевсовета от 1 октября 2007 г.

По словам О.ДОВГОГО „к сожалению, приходится констатировать, что личные амбиции некоторых наших политиков начинают уже вступать в конфликт с интересами киевлян”.

„Напомню, что 1 октября, кроме земельных решений, были приняты и целый ряд социальных решений – создано детское стоматологическое учреждение на Оболони „Центр учета бездомных граждан” и тому подобное. Также депутаты приняли решение о стабилизации положения коммунальных предприятий „Киевский метрополитен” и „Киевпасстранс”, что позволит нормально работать столичному общественному транспорту. Исходя же из намерений Блока Кличко, суд должен отменить эти решения? То есть, из-за политиканства истца общественный транспорт Киева просто остановится?”, - отметил О.ДОВГИЙ.

„Сейчас мы видим такой себе „кастинг” среди политиков разного калибра и веса, результатом которого, по мнению определенных политических сил, должно стать участие этих лиц во внеочередных выборах в столице о которых они мечтают. Досадно, что этот „кастинг” проходят и люди, которые прославили Украину в спорте. Для тех же, кто режиссирует все эти „смотры” скажу: внеочередных выборов ни Киевского городского председателя, ни Киевсовета не будет. Эта тема лишь плод фантазий политиков, которые никак не могут разделить власть и портфели”, - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня Блок Кличко в Киевсовете обратился с жалобой в Окружной административный суд города Киева с просьбой отменить почти 500 решений Киевсовета от 1 октября этого года.

После подачи документов в суд лидер блока Виталий КЛИЧКО отметил, что речь идет о сессии Киевсовета, на которой не было кворума, с нарушением регламента и с другими многочисленными нарушениями было выделено три тысячи гектаров земли.

“Документы были поданы для того, чтобы отменить незаконное решение о выделении тремя тыс. га киевской земли, что составляет около 4% от общей площади земли города Киева, и привлечь к ответственности тех, кто был причастен к принятию этих решений”, - заявил он.

При этом В.КЛИЧКО отметил, что также указанные решения Киевсовета в судебном порядке будут оспаривать фракции БЮТ и Партии регионов в Киевсовете.

В.КЛИЧКО сообщил, что по различным оценкам экспертов, стоимость указанной земли составляет от 7 до 10 млрд. дол. США.