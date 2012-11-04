Торговцам психотропными «препаратами для похудения» грозит до 12 лет тюрьмы

В Голосеевский районный суд столицы передано уголовное дело, возбужденное по материалам управления по борьбе с организованной преступностью города Киева, в отношении участников организованной преступной группы, которые длительное время поставляли в Украину препараты для похудения, содержащие в своем составе психотропное вещество.

Об этом УНИАН сообщило в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

В пресс-службе отметили, что в УБОП обратилась киевлянка и сообщила, что приобрела в одном из интернет-магазинов препарат для похудения, который вызывал у нее побочные явления. Аналогичные жалобы были и у ее подруг, которые также принимали таблетки.

Согласно результатам проверки, в составе препарата обнаружено психотропное вещество – сибутрамин. Обращение таких препаратов на территории Украины запрещено.

Как установлено стражами порядка, участники преступной группировки, лидером которой стал житель города Винница, а в состав группы вошли уроженец Ирака и еще трое жителей Винницы, организовали канал поставок психотропных препаратов из Китая в Украину.

Доставка препаратов осуществлялась преимущественно на морских грузовых кораблях в Одессу с укрывательством от таможенного контроля. Для удобства распространения незаконного товара «предприниматель» создал несколько интернет-магазинов.

В настоящее время все участники организованной преступной группы задержаны.

Во время обысков правоохранители изъяли 11 тысяч 356 блистеров, в которых содержится 166 тысяч 822 капсулы. Рыночная стоимость изъятого составляет от трех до пяти миллионов гривен.

Также изъяты денежные средства, полученные в ходе противоправной деятельности, на общую сумму 54 тыс. долларов и более 100 тыс. грн.

Злоумышленникам придется отвечать за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой ...), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Им угрожает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

*** Сибутрамин является сильным стимулятором центральной нервной системы. Препараты с содержанием данного вещества уменьшают аппетит за счет угнетения соответствующего центра головного мозга и имеют косвенное психотропное действие.