Тимошенко заговорила о возвращении объектов в госсобственность

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО не исключает, что владельцы объектов, которые важны для жизнедеятельности, должны возвращать их в государственную собственность, в случае невыполнения условий их эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер БЮТ заявила сегодня во время пресс-конференции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что системы, которые переданы в частные руки, практически постоянно несут угрозу. Она подчеркнула, что в связи с этим, или необходимо поставить более жесткие условия надлежащей эксплуатации этих систем владельцами, или возвращать их в государственную собственность.

«Потому, возможно, необходимо вообще принимать закон и возвращать такие крайне важные для жизни системы в государственную собственность. Я не исключаю, что это нужно делать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.