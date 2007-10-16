Завтра в Украине сухо и тепло

Завтра в Украине осадки не ожидаются, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на юге Крыма и в Приазовье 9-12°; днем 14-19° тепла, в южной части местами 20-22°; в Карпатах ночью около 0°, днем 4-9° тепла.

18-19 октября - переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 2-7° тепла, днем 14-19° (18 октября на Прикарпатье до 21°), в южной части, Донецкой и Луганской областях ночью 6-11°, днем 17-22°.

19 октября в западной половине Украины ухудшение погоды: дожди, в Карпатах с мокрым снегом (в Карпатах и на Закарпатье местами сильные осадки) и снижение дневной температуры до 6-11°, в Карпатах до 0°. Ветер юго-западный с переходом в западной половине Украины на северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

20 октября в западных, северных, местами в центральных, а 21 октября в южных областях небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла; в южной части ночью 5-11° тепла, днем 11-17° (в Карпатах ночью 0-4° мороза, днем 1-6° тепла).

В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 16-18°, по области ночью 2-7° тепла, днем 14-19°.

18-19 октября - переменная облачность. 18 октября без осадков, 19 октября утром и днем дождь. Ночью местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем 18 октября 14-19°, 19 октября снижение до 6-11°. 20 октября местами небольшой дождь,

21 октября - без существенных осадков. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.