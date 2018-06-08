Смерть Анатолия Погребного – тяжелая потеря для Украины

В ночь с 9 на 10 октября Украина потеряла Анатолия Григорьевича Погребного.

Он заболел раком полгода наза, но, как рассказывают его коллеги из Института журналистики Киевского национального университета имени Т.Г.Шевченко, он работал почти до последнего дня...

Коллега Погребного, доцент кафедры Истории журналистики Валентина Михайлюта рассказывает, что в последний раз он был на кафедре в марте. Перед тем его как-то не было две недели на работе, а когда он пришел, то все ринулись его обнимать, но он остановил их и сказал: “Девушки, вы знаете, я заболел”.

– И мы увидели, – говорит Валентина Петровна, – что он действительно слаб. Раньше он никогда не позволял себе болеть, никогда не брал больничных, всегда работал, всегда веселый приходил на кафедру и интересовался: “Что у нас новенького, что у нас хорошего?” Он был оптимистом по характеру, по состоянию души, жизнерадостный, доброжелательный

Анатолий Погребной до последнего верил, что он выберется из этой болезни, сказал корреспонденту УНИАН Владимир Яворивский, который его часто навещал. Погребной все время повторял: “Вот, когда я выберусь из этого, то буду делать вот то, вот то и вот то...”

В апреле Анатолию Григорьевичу сделали операцию, но болезнь не отпускала его. Он осунулся и ужасно похудел...

В это время вышли его две новых книги – последние в его творчестве: публицистическое произведение "Захочешь и будешь" и литературоведческая – "Литературные явления из Явы". "Захочешь и будешь" была пятой в серии публицистики, а в "Литературных явлениях из Явы" собраны статьи разных лет. Он дарил свои книги тем, кто его посещал, говорил, что «они должны работать».

Анатолий Григорьевич вел на радио публицистическую передачу «Якби ми вчились так як треба», где поднимал самые болезненные общественные проблемы. Как вспоминает его аспирант Сергей Шебелист, ему люди присылали письма мешками. В своих двух последних книгах он цитирует эти письма. «Вы, пан Погребной, – говорится в одном из них, – такой националист, Вы очень хитрый, потому что Вы очень умный и пользуетесь этим, чтобы промывать людям мозги...»

Сергей Шебелист говорит, что на такие письма он не обижался, а наоборот – полемизировал с авторами, аргументированно доказывал свою позицию.

– Анатолий Григорьевич очень боролся за украинский язык, – говорит Шебелист. – Никогда не забуду, как когда-то на День соборности 22 января был митинг на Софиевской площади, он присутствовал, но не выступал. Какие-то люди приехали из Львова специально, чтобы услышать Анатолия Погребного, подошли к нему и говорят: "Профессор Погребной, почему Вы не выступали, когда Вас можно будет услышать?" Но он в тот день вечером выступал в Украинском доме, сорвал овации, было видно, как люди его уважают...

Сергей Шебелист в восторге от Погребного как преподавателя:

– У него были очень интересные лекции, он был человеком энциклопедических знаний, читал их без бумажечек. Это не было сухо, он называл интересные моменты из жизни писателей «жвавинками». Например, рассказывал о Яновском, у которого был кот дрессированный, и знал команды "милиционер" или "умри" – кот убегал или падал. Помню, как рассказывал про Антоненко-Давыдовича. Еще когда Погребной был студентом, то кто-то его попросил быть репетитором по английскому языку, а он не знал, что отец ученика Антоненко-Давыдович. Он был у него дома, и тот дал ему произведение, которое было тогда запрещено. Анатолий Григорьевич читал его с фонариком в общежитии под одеялом, когда все засыпали. У него до сих пор есть эта книжка, даже подписанная: “Дорогому Анатолию Погребному от Антоненко-Давыдовича"...

Его друг и коллега, публицист Виталий Карпенко, профессор кафедры Издательского дела и редактирования, называет Анатолия Григорьевича «полным патриотом Украины»:

– Анатолий – это большой патриот Украины, он просто украинский – и снаружи, и внутри, он по-украински мыслил, отстаивал украинские дела, хотя имел из-за этого неприятности. И конечно, это очень добрый и чуткий человек. Его жизнь была связана с борьбой за независимость Украины.

Виталий Афанасьевич говорит, что со своим другом общался почти до последнего – до середины сентября, но без слез это было невозможно делать, ему уже тогда было чрезвычайно тяжело говорить.

– Его голос уже был очень слаб, – говорит Карпенко. – Моя жена ко мне подошла, я включил громкоговоритель, чтобы она слышала. Это были, так сказать, прощальные слова...

Виталий Карпенко убежден, что со смертью его друга многое потеряла украинская литература, многое потеряла журналистика, многое потеряла наша культура в целом, и потеряла Украина.

Близкий друг Анатолия Погребного Павел Мовчан, председатель общества «Просвіта», уже несколько дней после смерти Анатолия Григорьевича не может сдерживать слез, так глубоко его потрясла эта потеря:

– Есть формула, которая говорит, что нет незаменимых людей, – это неправда. Его никто не заменит. Никто! Это был настолько работящей, всеохватный, небезразличный человек... Он чрезвычайно болел за общее дело всей Украины. Я не вижу, такого человека, который бы мог сказать: я – равнозначен Анатолию Григорьевичу. Образовался большой пробел в нашем обществе, и нужно долго искать, чем его закрыть.

Павел Мовчан говорит, что Анатолия Погребного хватало буквально на все. Он немедленно реагировал на все, что касались украинского, языка, государства, образования, политики.

– Смерть Анатолия – это вопиющая несправедливость! – говорит Мовчан. – Я взывал к Богу – отчего это так, почему такого человека у нас отняли, почему Господь Бог его забрал к себе, когда ему еще на Земле так много нужно было сделать?

Академик Николай Жулинский знает Погребного почти тридцать лет и называет его уникальной фигурой в истории Украины.

– Это уникальная фигура в Украине прежде всего потому, что это прекрасный полемист, пропагандист украинского языка и литературы, горячий публицист. Его авторские программы на радио были посвящены истории и будущему украинского языка. С ним говорила вся Украина: одни отрицали, другие поддерживали, и у него были аргументы чрезвычайно убедительные...

Жулинский говорит, что таких вдохновенных работников на ниве украинской культуры и литературы немного.

– В свое время таким был Борис Гринченко, о котором Анатолий Погребной много писал и которого очень любил. Я думаю, что он в какой-то степени взял пример со своего учителя – Гринченко, – говорит Николай Жулинский.

Анатолий Погребной родился 3 января 1942 года в селе Мочалище Бобровицкого району на Черниговщине. В 1959 году закончил Харьковский химико-механический техникум, в 1966-ом – филологический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. С 1970-го – работал в Киевском национальном университете имени Шевченко на разных должностях. С 1992-го по 1994 год был первым заместителем министра образования Украины, потом – на преподавательской и научной работе. Он был автором свыше 1000 статей, около 20 монографий. Доктор филологических наук, профессор Киевского национального университета имени Т.Г.Шевченко и Украинского свободного университета (ФРГ, г. Мюнхен). Лауреат многих премий, в частности и Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2006). Известный литературовед, писатель и публицист, 37 лет проработал на разных должностях в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. С 1981 года Анатолий Григорьевич преподавал журналистам историю литературы. С 1983-го по 1992-й заведовал кафедрой Истории литературы и журналистики в КНУ имени Т.Г.Шевченко. До последних дней работал на должности профессора кафедры Истории украинской журналистики Института журналистики этого университета. Анатолия Погребного похоронили 13 октября на Байковом кладбище в Киеве.