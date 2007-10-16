Киевская милиция задержала четырех юношей, которые убили иностранца

В Киеве работники милиции задержали четырех местных жителей, которые убили гражданина Бангладеш.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задержанные 1990 – 1992 года рождения, учащиеся профессионально-технических училищ.

Грабители нанесли смертельные телесные повреждения 31-летнему иностранцу и похитили у него мобильный телефон и куртку.