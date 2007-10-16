Киевская милиция задержала четырех юношей, которые убили иностранца

12:59, 16 октября 2007
Общество
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Преступники украли мобильный телефон и куртку

В Киеве работники милиции задержали четырех местных жителей, которые убили гражданина Бангладеш.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, задержанные 1990 – 1992 года рождения, учащиеся профессионально-технических училищ.

Грабители нанесли смертельные телесные повреждения 31-летнему иностранцу и похитили у него мобильный телефон и куртку.

 

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