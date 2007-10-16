По делу о взрыве в Днепропетровске будут новые аресты?

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО не исключает, что круг лиц, подозреваемых в причастности к взрыву бытового газа в Днепропетровске, будет расширен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

Генпрокурор заметил, что, по предыдущей информации, круг подозреваемых может быть расширен.

О.МЕДВЕДЬКО напомнил, что вчера было возбуждено уголовное дело о служебной небрежности и задержано главного инженера ОАО «Днепрогаз» и его первого заместителя.

В то же время он скептически отнесся к возможным другим версиям трагедии, хотя заметил, что проверяются все версии. «Мы проверяем все версии, но большее право на жизнь имеет версия о служебной небрежности», - сказал он.

Генпрокурор сообщил, что в рамках расследования созданы три следственные группы. На сегодня уже изъяты все документы, необходимые для расследования, ведутся допросы свидетелей.

Он также сообщил, что Генпрокуратура направила своих сотрудников в Днепропетровск.

О.МЕДВЕДЬКО сообщил, что сейчас Генеральная прокуратура выясняет, кому принадлежит ОАО «Днепроэнерго», чтобы расширить базу возмещения убытков.

Он напомнил, что были арестованы счета ОАО «Днепроэнерго» для обеспечения возмещения убытков как гражданам, так и государству.

«Также проводится работа по выяснении того, кому принадлежат акции этого частного предприятия, для того, чтобы расширить базу возмещения убытков», - сказал он.

О.МЕДВЕДЬКО сообщил, что Генпрокуратура осуществит проверки во всех областях Украины с целью предупреждения подобной трагедии.

По словам О.МЕДВЕДЬКА, вчера по его поручению заместитель генпрокурора Татьяна КОРНЯКОВА провела совещание в Генпрокуратуре, по итогам которой дано поручение о проведении проверок во всех областях, всех газовых хозяйствах.

Как сообщал УНИАН, 13 октября в Днепропетровске произошел взрыв бытового газа в 10-этажном доме. Погибли 16 лиц. Предварительная причина взрыва - резкое повышение давления газа в сети.

Задержан главный инженер «Днепрогаза» и его первый заместитель по подозрению в служебной небрежности.

Кабинет министров поручил Министерству юстиции подготовить иск от имени правительства к ОАО «Днепрогаз» о полном возмещении вреда, нанесенного в результате взрыва. Прокуратура описала часть имущества «Днепрогаза» на сумму 8 млн. грн.